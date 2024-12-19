موعد بداية امتحانات الترم الأول 2025 للصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات (تفاصيل)

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امتحانات نهايه الفصل
امتحانات نهايه الفصل الدراسي الأول

إعلان جداول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الثالث الإعدادي في مختلف المحافظات..حيث تستعد مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025 وأعلنت جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في بعض المحافظات فيما يُنتظر الإعلان عنها في المحافظات الأخرى بعد اعتمادها رسميًا كما يكثف الطلاب استعداداتهم للاختبارات التي تمثل فرصة لحصد ثمار اجتهادهم طوال الفصل الدراسي.

 

امتحانات الفصل الدراسي الأول 

إليك موعد امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الاعدادية وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي

 

 تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بين 11 و23 يناير 2025  على أن تنطلق إجازة منتصف العام من 25 يناير حتى 6 فبراير ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025 ويستمر لمدة 16 أسبوعًا. 

و تختلف مواعيد الامتحانات من محافظة إلى أخرى للمواد الأساسية المضافة للمجموع: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع كالتربية الدينية، التربية الفنية، والحاسب الآلي.

 وتستمر امتحانات الصف الثالث الإعدادي بنظام "البوكليت" كما في العام الماضي، تبعًا للظروف الخاصة بكل مديرية تعليمية.

 

تعرف على جداول الامتحانات لنهاية الفصل الدراسي الأول حسب المحافظات 

أعلنت عدة محافظات الجمهورية عن موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي الأول للشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية 

امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة بني سويف: 

  •  السبت 18 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية. 
  • الاثنين 20 يناير: اللغة الأجنبية والخط العربي.
  • الثلاثاء 21 يناير: العلوم والتكنولوجيا.
  • الأربعاء 22 يناير: الدراسات الاجتماعية والمجال الصناعي.
  • الخميس 23 يناير: الرياضيات، التربية الفنية والمجال الزراعي.

 

امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية:

  •   الخميس 16 يناير: الجبر والإحصاء.
  • السبت 18 يناير: اللغة العربية والخط الإملاء.
  • الاثنين 20 يناير: اللغة الأجنبية.
  • الثلاثاء 21 يناير: الهندسة.
  • الأربعاء 22 يناير: الدراسات الاجتماعية.
  • الخميس 23 يناير: العلوم.

 

امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية:

  • السبت 11 يناير: اللغة العربية والخط الإملاء.
  • الاثنين 13 يناير: الدراسات الاجتماعية والهندسة.
  • الثلاثاء 14 يناير: العلوم والتربية الفنية. 
  • الأربعاء 22 يناير: الجبر والإحصاء والحاسب الآلي.
  •  الخميس 16 يناير: اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

 

امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة سوهاج:

  •  السبت 18 يناير: اللغة العربية.
  • الاثنين 20 يناير: الدراسات الاجتماعية والهندسة.
  • الثلاثاء 21 يناير: العلوم والتربية الفنية.
  • الأربعاء 22 يناير: الجبر والحاسب الآلي.
  • الخميس 23 يناير: اللغة الأجنبية والتربية الدينية. 

 

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امتحانات الشهاده الاعداديه في محافظة الإسكندرية: 

  • السبت 18 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية.
  • الاثنين 20 يناير: العلوم والهندسة.
  • الثلاثاء 21 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.
  •  الأربعاء 22 يناير: الجبر والحاسب الآلي.
  •  الخميس 23 يناير: اللغة الأجنبية والتربية الرياضية (للمدارس الرياضية).

 

كما تؤكد مديريات التعليم استمرار الاستعدادات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة ملائمة للطلاب داخل اللجان.

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