بعد دهس 3 أشخاص.. إحالة اللاعب رجب عمران للمحاكمة في واقعة أوسيم

حوادث
اللاعب رجب عمران
اللاعب رجب عمران

أحالت نيابة أوسيم الكلية بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، اليوم الخميس، رجب عمران، لاعب كرة القدم بنادي طلائع الجيش، إلى محكمة الجنح المختصة؛ في واقعة قتل عامل بوزارة الزراعة وبائع أنابيب دهسًا وإصابة شاب آخر، إثر حادث تصادم وقع على طريق أوسيم.

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل اللاعب "رجب عمران" بكفالة 100 ألف جنيه بعد اتهامه بإصابة 3 أشخاص بعدما صدمهم بسيارته أثناء استقلالهم موتوسيكل فى منطقة أوسيم
 

توفى اثنان من الـ 3 مصابين في حادث اصطدام سيارة اللاعب رجب عمران ، بدراجة نارية يستقلونها، متأثرين بإصاباتهما، بينما ما زال الثالث يتلقى العلاج بالمستشفى بأوسيم
 

ولقي شخصين من المصابين مصرعهم وهم "عادل أحمد"  و "سمارة رجب" داخل المستشفى.

شهد مركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، حادث تصادم سيارة اللاعب "رجب عمران" لاعب بنادي طلائع الجيش، بموتوسيكل يستقله 3 مواطنين، مما أسفر عن إصاباتهم بجروح وحالتهم الآن مستقرة

وأفادت التحقيقات الأولية، أن اللاعب كان يسير بسيارته الرانج روفر في إحدى شوارع أوسيم، وهناك كان تروسيكل يحمل انابيب، وإذ فجأة ظهر الموتوسيكل حاول تفاديه فاصطدم به

تسبب اللاعب رجب عمران بنادي شهير، فى إصابة 3 أشخاص بعدما صدمهم بسيارته أثناء استقلالهم موتوسيكل فى منطقة أوسيم
 

حالتهم مستقرة

وكشفت التحقيقات، أن حالة المصابين مستقرة حاليًا، إلا أن إصاباتهم تتفاوت بين الكسور والجروح البسيطة وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهم

لاعب كرة يصطدم 3 اشخاص

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين في أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى يستقلها اللاعب رجب عمران ودراجة نارية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج، وفر اللاعب هاربا.
 

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أوسيم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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