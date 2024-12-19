محافظة قنا تعلن جدول امتحانات نهايه الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية

تتصدر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 محركات البحث حيث يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد اختبارات النقل والشهادة الإعدادية.

تعرف على موعد بداية امتحانات نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم خطة عقد الامتحانات، التي ستبدأ رسميًا يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

أكدت الإدارات أن الامتحانات ستبدأ في جميع المحافظات وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة.

و تهدف الوزارة من هذه الجداول إلى تسهيل العملية التنظيمية ومنح الطلاب الوقت الكافي للاستعداد.

امتحانات الشهادة الاعدادية

إليك جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظه فنا

ومن بين المحافظات التي أعلنت جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بشكل مفصل جاءت محافظة قنا لتكون نموذجًا واضحًا للجدول الزمني ويأتي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا 2024/2025:

السبت 18 يناير 2025: الفترة الأولى: اللغة العربية والخط العربي (ساعتان ونصف، من 9:00 إلى 11:30 صباحًا).

الاثنين 20 يناير 2025: الفترة الأولى: الجبر والإحصاء (ساعتان، من 9:00 إلى 11:00 صباحًا).الفترة الثانية: الدراسات الاجتماعية (ساعتان، من 11:30 إلى 1:30 مساءً).

الثلاثاء 21 يناير 2025: الفترة الأولى: العلوم (ساعتان، من 9:00 إلى 11:00 صباحًا).الفترة الثانية: التربية الدينية (ساعة ونصف، من 11:30 إلى 1:00 مساءً).

الأربعاء 22 يناير 2025: الفترة الأولى: الهندسة (ساعتان، من 9:00 إلى 11:00 صباحًا).الفترة الثانية: التربية الفنية (ساعتان، من 11:30 إلى 1:30 مساءً).

الخميس 23 يناير 2025: الفترة الأولى: اللغة الأجنبية الثانية (ساعتان، من 9:00 إلى 11:00 صباحًا).الفترة الثانية: الحاسب الآلي (ساعة واحدة، من 11:30 إلى 12:30 مساءً).

تعرف على استعدادات الوزارة في امتحانات نصف العام الدراسي الأول 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية خلال فترة الامتحانات، لضمان سيرها بسلاسة وتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان.

كما شددت على ضرورة متابعة تعليمات السلامة وتطبيق نظام "البوكليت" لضمان الشفافية والنزاهة.

و ستكون بداية الترم الثاني في 8 فبراير 2025 بعد إجازة منتصف العام التي تبدأ في 25 يناير وتستمر لمدة 15 يومًا، ما يتيح للطلاب فرصة للاستعداد للفصل الدراسي الجديد.