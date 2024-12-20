رئيس جامعة الأزهر يلقي كلمة ترحيبية برئيس حكومة بنجلاديش المؤقتة

استقبل الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، السيد محمد يونس رئيس الحكومة البنجلاديشية المؤقتة، حيث ألقى كلمة ترحيبية بالدكتور محمد يونس، والوفد المرافق له وذلك بحضور لفيف من قيادات الأزهر والقيادات السياسية والدبلوماسية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر،وجموع من طلاب بنجلاديش الدارسين في الأزهر الشريف.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن زيارة السيد محمد يونس للأزهر الشريف، هي زيارة مهمة تعكس عمق ومتانة علاقات التعاون التاريخي العلمي والأكاديمي والإنساني بين الأزهر الشريف وبنجلاديش، حيث يدرس بالأزهر الآلاف من طلاب بنجلاديش، بمختلف المراحل التعليمية، ويوليهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عناية خاصة، وحرص مستمر على دعم العلم وطلابه، وتعزيز دورهم في بناء المجتمعات ونهضة الأمم.

وفي ختام كلمته، أشاد الدكتور سلامة داود بدور الدكتور محمد يونس، كرمز للنهضة الاقتصادية العالمية، وأثنى على مسيرته التي جعلته نموذجًا يحتذى به في العالم كله وفي الجمع بين الفكر الاقتصادي وخدمة الإنسانية وتقديمه لمبادرة "بنك الفقراء"، والتي حصل على إثرها على جائزة نوبل للسلام، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الأزهر وبنجلاديش، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يوفِّق السيد محمد يونس في مهمة العبور ببنجلاديش إلى بر الأمان والتوفيق وبسط الاستقرار ونشر الأمن والأمان.

وألقى رئيس الحكومة المؤقتة لبنجلاديش محاضرة علمية في رحاب الأزهر الشريف، انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتينة التي تربط الأزهر ببنجلاديش، والدور المحوري الذي يلعبه الأزهر في نشر قيم الاعتدال والوسطية ومحاربة الفكر المتطرف، بالإضافة إلى حرصه على تقديم الرعاية الكاملة لطلاب بنجلاديش الدارسين في الأزهر الشريف وتزويدهم بالعلوم الأزهرية التي تعود بالنفع عليهم وعلى بلادهم.