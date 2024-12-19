عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي أمام مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "توتنهام هوتسبير" في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الرابطة

  • حراسة المرمى: فورستر 
  • خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراجوشين، جد سبينس، آرشي جراي.
  • خط الوسط: بابي سار، يفيس بيسوما،  جيمس ماديسون.
  • خط الهجوم: دومينيك سولانكي، هيونج مين سون، ديان كولوسفسكي.
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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة

يمكنكم مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.
 

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