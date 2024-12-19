تفاصيل جدول امتحانات الترم الأول 2025 جميع المراحل بمحافظة الإسكندرية

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امتحانات نصف العام

تفاصيل جدول امتحانات الترم الأول 2025 بمحافظة الإسكندرية..تم الإعلان عن جدول امتحانات الترم الأول 2025 بمحافظة الإسكندرية…مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن جداول الامتحانات عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة بمحافظة الإسكندرية.

 

موعد بداية امتحانات الترم الأول بالإسكندرية

حيث  أعلن اللواء أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اعتماد جدول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية بالمحافظة وتبدأ امتحانات نصف العام بمحافظة الإسكندرية يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025 أما امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فستُعقد في الفترة ما بين 2 و9 يناير 2025.

 

امتحانات نصف العام 

تعرف على تفاصيل جداول الامتحانات حسب المراحل التعليمية بمحافظة الإسكندرية 

 

 • المرحلة الابتدائيه: 

•الصف الثالث الابتدائي: من 11 يناير حتى 15 يناير 2025.

•الصف الرابع الابتدائي: من 11 يناير حتى 16 يناير 2025.

•الصف الخامس الابتدائي: من 12 يناير حتى 16 يناير 2025.

•الصف السادس الابتدائي: من 12 يناير حتى 16 يناير 2025.

•المرحلة الإعدادية: 

•الصف الأول الإعدادي: من 11 يناير حتى 16 يناير 2025.

•الصف الثاني الإعدادي: من 11 يناير حتى 16 يناير 2025.

•الصف الثالث الإعدادي: تبدأ من 18 يناير وتنتهي في 23 يناير 2025.

 

•المرحلة الثانوية: 

•الصف الأول الثانوي: من 11 يناير حتى 16 يناير 2025.

•الصف الثاني الثانوي: من 11 يناير حتى 16 يناير 2025.

 

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استعدادات محافظة الإسكندرية في فترة امتحانات نهايه الفصل الدراسي الأول 

 

أكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة جاهزيتها لاستقبال الامتحانات مع الحرص  على الالتزام بالإجراءات التنظيمية داخل اللجان لضمان سير الاختبارات بسلاسة.

 كما شددت على توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل المدارس مع تطبيق كافة قواعد الأمان والشفافية لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

و تبدأ إجازة منتصف العام في 25 يناير 2025 وتستمر لمدة 15 يومًا على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025.

كما يأتي الإعلان عن الجداول في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تسهيل التخطيط والإعداد للطلاب وأولياء الأمور بما يضمن الاستعداد الجيد للامتحانات وتحقيق أفضل النتائج.

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