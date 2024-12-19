عاجل - "خلق فرص جديدة".. أهم مبادئ منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

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منظمة الدول الثماني
منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

احتضنت القاهرة مؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر القمة، والتي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان.

ومن أهم مبادئ منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي:

  • تتبنى مبادئ السلام بدلا من الصراع والحوار بدلا من المواجهة والتعاون بدلا من الاستغلال.
  • تتبنى مبادئ العدالة بدلا من المعايير المزدوجة والمساواة بدل التمييز.
  • تسعى منذ تأسيسها لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحسين مواقف البلدان النامية في الاقتصاد العالمي.
  • تسعى إلى تنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي.
  • تسعى إلى توفير مستوى معيشة أفضل، خاصة أنها تتسم بطابع عالمي وليس إقليمي.
  • مبادئ المنظمة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها، مفتوحة لجميع الدول النامية.
  • حصلت على صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما مكنها من تعزيز حضورها العام والاستفادة ممن الخبرات العالمية.
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