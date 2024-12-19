لافروف يناقش الوضع في أوكرانيا مع نظيره السويسري

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بوابة الفجر



ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره السويسري إغنازيو كاسيس الوضع في أوكرانيا، مؤكدا عبثية الإنذارات التي اتفق عليها الغرب وكييف لحل الصراع في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول الصراع على أوكرانيا، وأوضح لافروف بالتفصيل الموقف الروسي من تسوية الوضع، مع التركيز على الأساليب التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 يونيو الماضي".

وأشار إلى عدم جدوى تقديم إنذارات نهائية لموسكو وافق عليها الغرب وكييف لحل الصراع الأوكراني في ضوء محاولات برن للترويج لفكرة التسوية القائمة على "صيغة زيلينسكي".

وأوضح البيان "في ضوء محاولات برن الترويج لفكرة التسوية على أساس "صيغة زيلينسكي"، يشير الجانب الروسي إلى العبث المطلق في التعويل على تقديم أي إنذار لموسكو يتم الاتفاق عليه خلف الكواليس من قبل الغرب وكييف بشأن حل الأزمة الأوكرانية".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الطرفين اتفقا خلال المكالمة على مواصلة الاتصالات

أساليب اتصال هاتفي الأوكران الخارجية الروسي الرئيس الروسي فلاديمير

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