تشكيل تشيلسي لمواجهة شامروك الأيرلندي في دوري المؤتمر الأوروبي

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

أعلن تشيلسي الإنجليزي عن تشكيله لمواجهة شامروك الأيرلندي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الحالي.

يدخل تشيلسي المباراة  عقب تأهله المباشر لدور الـ16  من بفضل سلسلة من الانتصارات الرائعة، حيث فاز في 5 مباريات متتالية في البطولة ليحصد 15 نقطة ويحتفظ بصدارة المجموعة. 

في حين يخوض شامروك روفرز المباراة وهو في المركز السادس في ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 11 نقطة، حصدها من 3 انتصارات وتعادلين. 

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موعد مباراة تشيلسي وشامروك روفرز في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي: 

  • حراسة المرمى: جورجنسون.
  • خط الدفاع: أخمبونج، كوكوريلا، ديوسبري هال، ديساسي
  • خط الوسط: كايسيدو، تايريك جورج، مارك جيويو
  • خط الهجوم: مادويكي، نكونكو، ريناتو فيجا
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