العرض العالمي الأول لفيلم "روج" في "أيام قرطاج السينمائية"

شهدت فعاليات مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" المقامة اليوم الخميس، 19 ديسمبر 2024، العرض العالمي الأول للفيلم القصير "روج" للمخرجة السعودية سماهر موصلي، حيث يعد هذا العمل محطة هامة في مسيرة المخرجة، حيث يسلط الضوء على قضايا اجتماعية وثقافية بأسلوب مبتكر يعكس توجه السينما السعودية الجديدة.

وحضر العرض مجموعة من النقاد والمخرجين العرب والأجانب الذين أشادوا بجودة التصوير والأسلوب السردي للفيلم، يعكس "روج" رؤية سينمائية متجددة تهدف إلى إيصال صوت المرأة العربية وتجاربها من خلال عدسة فنية مميزة.



العرض العالمي الأول لفيلم "روج" يناقش أزمة العمر والمهنة



يتناول الفيلم قصة المذيعة السعودية "دانا"، التي تواجه أزمة حياتية مفاجئة في عيد ميلادها التاسع والثلاثين، حين تدرك أن عامًا واحدًا فقط يفصلها عن فقدان وظيفتها بسبب سياسات القناة التي تعمل بها، والتي تفرض سنًا محددًا للظهور على الشاشة.

يحكي الفيلم بأسلوب درامي مشوق التحديات التي تواجهها دانا في محاولة لإثبات قيمتها المهنية في مجتمع يقيّم النساء بمعايير صارمة، ويجمع بين البعد الإنساني والطرح الاجتماعي، مما يجعله عملًا سينمائيًا عميقًا ومؤثرًا.

لاقى الفيلم إشادة من الحضور في المهرجان، الذين أشادوا بالتصوير السينمائي المميز وبالأداء المؤثر للشخصية الرئيسية، والذي يعكس صراع المرأة لتحقيق ذاتها وسط التحديات المجتمعية والمهنية.

"روج" يعد إضافة مهمة للسينما السعودية، التي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ويؤكد مكانتها على الساحة السينمائية العربية والدولية.

مهرجان أيام قرطاج

يُذكر أن مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" يُعتبر منصة دولية هامة لدعم السينما العربية والإفريقية، ويضم مجموعة كبيرة من الأعمال التي تقدم رؤى مختلفة وتحاكي قضايا معاصرة.