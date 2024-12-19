عاجل - كيف ساندت القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية لبنان وفلسطين؟

أخبار مصر
منظمة الدول الثماني
منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تأسست في عام 1997، بمشاركة قادة من تركيا وإيران ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان "قضايا الشرق الأوسط حاضرة بقوة.. بنجلاديش تسلم مصر رئاسة القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية".

وأعلن الرئيس السيسي تخصيص جلسة بقمة الدول الثماني النامية عن الأوضاع في فلسطين

وقال التقرير: "لم تكن الأحداث التي يمر بها الشرق الأوسط بعيدًة عن الجلسة إذ أعلن الرئيس السيسي تخصيص جلسة بقمة الدول الثماني النامية عن الأوضاع في فلسطين ولبنان مؤكدًا أن العالم ومنطقة الشرق الأوسط يشهدان تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد".

وأضاف التقرير، أنه خلال القمة تحدث الرئيس السيسي عن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتي وصفها بأنها تحد لقرارات الشرعية الدولية وهو ما يهدد بامتداد الصراع لدول أخرى مثلمها حدث  مع لبنان وصولًا إلى سوريا التي تشهد تطورات على سيادتها ووحدة أراضيها ما يشعل المنطقة ويكبدها خسائر سياسية واقتصادية.

 

منظمة الدول الثماني النامية التعاون الاقتصادي الشرق الأوسط عبد الفتاح السيسي فلسطين لبنان الصراعات الاقليمية الحروب الشرعية الدولية تحديات الشرق الأوسط تركيا ايران نيجيريا باكستان بنجلاديش اندونيسيا ماليزيا الحرب الإسرائيلية سوريا التطورات الإقليمية الخسائر السياسية والاقتصادية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

توجيه عاجل وطلب مهم من وزير العمل لـ "مديرية المنوفية" بشأن هذا الحادث الأليم (اعرف التفاصيل)

عاجل - "رايح على فين؟".. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد ارتفاعه في البنوك (اعرف التفاصيل)

عاجل - لن بتجاوز هذا الرقم.. "فيتش" تتوقع مستقبل سعر صرف الدولار في مصر 2025 (التفاصيل الكاملة)

عاجل - أبراج تفهم المواقف بلمح البصر.. ذكاء فطري وسرعة بديهة تجعلهم يقرأون ما بين السطور

عاجل - قانون لجوء الأجانب الجديد.. حالات حبس أو ترحيل اللاجئين في مصر

زيلينسكي: ليس لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قرار بشأن نشر قوات في أوكرانيا

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله

عاجل - "خلق فرص جديدة".. أهم مبادئ منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي