عاجل - "رايح على فين؟".. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد ارتفاعه في البنوك (اعرف التفاصيل)

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 تغيرات طفيفة في السوق المصرفي، حيث استقر في عدد من البنوك بينما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في 16 بنكًا. في المقابل، سجل انخفاضًا طفيفًا في بعض البنوك مثل المصرف المتحد، بنك فيصل الإسلامي، وبنك الكويت الوطني NBK. تأتي هذه التغيرات وسط متابعة دقيقة من الأسواق والمحللين الاقتصاديين.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا للبنك المركزي المصري، سجل الدولار اليوم سعر 50.8523 جنيه للشراء و50.9881 جنيه للبيع، محافظًا بذلك على استقراره مقارنة بالأيام الماضية. يُعزى هذا الاستقرار إلى السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على التوازن في سوق الصرف الأجنبي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدولار اليوم 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأسعار في الأيام الماضية. وبالنسبة لبنك مصر، جاءت الأسعار متقاربة جدًا، حيث بلغ سعر الدولار 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع، مما يبرز تقارب الأسعار في البنوك الكبرى.

البنوك التي شهدت ارتفاعًا في سعر الدولار

تتضمن قائمة البنوك التي سجلت ارتفاعًا في سعر الدولار اليوم ما يلي:

بنك قناة السويس: سجل 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: بلغ السعر 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: وصل السعر إلى 50.89 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع. البنك المصري الخليجي: سجل 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع. بنك قطر الوطني الأهلي: جاءت الأسعار عند 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي CIB: سجل 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

البنوك التي سجلت انخفاضًا طفيفًا

على الجانب الآخر، شهدت بعض البنوك انخفاضًا طفيفًا في سعر الدولار، ومنها:

المصرف المتحد : الذي انخفض فيه السعر مقارنة بمستويات سابقة.

: الذي انخفض فيه السعر مقارنة بمستويات سابقة. بنك فيصل الإسلامي : سجل انخفاضًا طفيفًا يعكس تحرك السوق نحو التوازن.

: سجل انخفاضًا طفيفًا يعكس تحرك السوق نحو التوازن. بنك الكويت الوطني NBK: شهد انخفاضًا طفيفًا مقارنة بأسعاره السابقة.

تحليل تحركات الدولار في السوق المصري

وتأتي هذه التغيرات في سعر الدولار وسط عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية. فمن جهة، تؤثر التوترات الجيوسياسية العالمية على حركة العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة، ومن جهة أخرى، تتأثر الأسواق المصرية بالتدفقات المالية من الاستثمار الأجنبي وعائدات الصادرات.

عوامل تؤثر على استقرار سعر الدولار

سياسات البنك المركزي : تساهم السياسات النقدية المستقرة للبنك المركزي المصري في الحفاظ على التوازن في سوق الصرف الأجنبي، مما يقلل من تقلبات سعر الدولار.

: تساهم السياسات النقدية المستقرة للبنك المركزي المصري في الحفاظ على التوازن في سوق الصرف الأجنبي، مما يقلل من تقلبات سعر الدولار. التدفقات النقدية : استمرار التدفقات النقدية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية يعزز من استقرار الجنيه المصري.

: استمرار التدفقات النقدية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية يعزز من استقرار الجنيه المصري. التضخم المحلي والعالمي : معدلات التضخم تؤثر بشكل كبير على القيمة الشرائية للعملات، ومع اتجاه البنك المركزي إلى السيطرة على التضخم، يتحسن وضع الجنيه أمام الدولار.

: معدلات التضخم تؤثر بشكل كبير على القيمة الشرائية للعملات، ومع اتجاه البنك المركزي إلى السيطرة على التضخم، يتحسن وضع الجنيه أمام الدولار. الوضع الاقتصادي العالمي: تؤثر الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، على سعر الدولار أمام العملات الأخرى، بما في ذلك الجنيه المصري.

توقعات الخبراء بشأن سعر الدولار

ويتوقع العديد من الخبراء أن يستمر الدولار في التحرك ضمن نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الاستقرار الذي تشهده السياسة النقدية في مصر. وأشاروا إلى أن استقرار سعر الدولار عند مستويات قريبة من 50 جنيهًا يعكس حالة من الثقة في الاقتصاد المصري، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

تأثير ارتفاع الدولار على السوق المصري

ارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية، خاصة أسعار السلع المستوردة. كما يزيد من تكاليف الإنتاج في القطاعات التي تعتمد على استيراد المواد الخام، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلك.

توقعات المدى القصير

من المتوقع أن يظل سعر الدولار مستقرًا خلال الفترة القادمة، مع احتمال تسجيل تغيرات طفيفة بناءً على المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية. قد تؤدي أي زيادة في التدفقات النقدية الأجنبية إلى تعزيز استقرار الجنيه المصري أمام الدولار.

دور البنوك في الحفاظ على استقرار العملة

وتلعب البنوك المحلية دورًا هامًا في الحفاظ على استقرار سعر الدولار من خلال السياسات التي تنفذها بالتنسيق مع البنك المركزي. وتشمل هذه السياسات: