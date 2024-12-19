طيران ناس يطلق رحلات بين الدمام ومطار "البحر الأحمر الدولي" ابتداءً من 28 ديسمبر

أعلن طيران ناس، عن إضافة وجهة داخلية جديدة برحلات مباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى مطار «البحر الأحمر الدولي»، وذلك في إطار توسيع شبكة طيران ناس ضمن خطة التوسع للشركة، والأهداف الوطنية في قطاع الطيران. واعتبارًا من 28 ديسمبر، سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيًا من الدمام، أحد مراكز عمليات طيران ناس الأربعة حول المملكة، إلى مطار «البحر الأحمر الدولي» في شمال غرب المملكة، والذي يخدم وجهة «البحر الأحمر» السياحية الفاخرة، والتي يتم تطويرها من قبل شركة «البحر الأحمر الدولية» كجزء من رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى أهالي المناطق المجاورة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.