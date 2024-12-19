عاجل - قانون لجوء الأجانب الجديد.. حالات حبس أو ترحيل اللاجئين في مصر

حدد قانون لجوء الأجانب الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2024، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض الحالات التي تتسبب في حبس أو ترحيل اللاجئ.

الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئ

وفقًا للمادة 9 من القانون، يتم حبس أو ترحيل اللاجئ في الحالات التالية:

1. اكتساب صفة اللاجئ بطرق غير مشروعة

إذا تبين أن اللاجئ قد حصل على هذا الوصف بناءً على احتيال أو غش أو تقديم بيانات خاطئة، أو إغفال معلومات أساسية تتعلق بوضعه.

2. المشاركة في أنشطة حزبية أو سياسية داخل مصر

يُمنع اللاجئ من المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو التأسيس أو الانضمام إلى أحزاب سياسية في مصر.

3. الإضرار بالنظام العام أو الأمن القومي

إذا قام اللاجئ بأعمال تمس النظام العام أو الأمن القومي.

إذا ارتكب أفعالًا تتعارض مع: مبادئ وأهداف الأمم المتحدة. أهداف جامعة الدول العربية. أهداف الاتحاد الأفريقي. أي منظمة دولية تكون مصر طرفًا فيها.



4. الأعمال العدائية

إذا ارتكب اللاجئ أعمالًا عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، مما يُعد تهديدًا للعلاقات الدبلوماسية والسياسية.

إجراءات إسقاط صفة اللاجئ والترحيل

إذا قررت اللجنة المختصة إسقاط وصف اللاجئ بناءً على إحدى الحالات السابقة، تُطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد.

يتم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية التي تحدد الآليات والإجراءات اللازمة.

المادة 10: تدابير خاصة في ظروف استثنائية

نصت المادة 10 على إمكانية اتخاذ تدابير إضافية ضد اللاجئين في الحالات التالية:

زمن الحرب: يُسمح للجنة المختصة بطلب إجراءات استثنائية ضد اللاجئين لأسباب تتعلق بالحرب. مكافحة الإرهاب: يتم اتخاذ تدابير ضرورية في إطار القوانين المقررة لمكافحة الإرهاب. ظروف خطيرة أو استثنائية: يمكن للجنة طلب التدخل إذا حدثت أزمات استثنائية تهدد الأمن القومي والنظام العام.

أهداف القانون

حماية الأمن القومي: يضمن القانون الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط وضع اللاجئين. تنظيم الأوضاع القانونية: يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان عدم إساءة استخدام صفة اللاجئ. توازن بين الحقوق والأمن: يهدف القانون إلى حماية حقوق اللاجئين مع الالتزام بالمصالح الوطنية.

التداعيات القانونية والاجتماعية