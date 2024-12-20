محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع نوة الفيضة الصغرى الحالية

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أحياء المحافظة، استجابة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض الإسكندرية لموجة من الأمطار متفاوتة الشدة، قد تصل إلى غزيرة ورعدية في بعض الفترات.

وأكد المحافظ تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، لضمان المتابعة اللحظية لحالة الشوارع ومواجهة أي حالات طارئة، بالإضافة إلى التأكد من تحقيق السيولة المرورية في كافة المناطق.

من جهته، شدد على انعقاد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر لمتابعة الموقف أولًا بأول واستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بتراكم مياه الأمطار للتدخل السريع. وأوضح أن فرق العمل الميدانية جاهزة للتعامل الفوري مع أي تداعيات قد تطرأ نتيجة الأحوال الجوية.

ودعا الفريق أحمد خالد المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، حفاظًا على سلامة الجميع، مشيرًا إلى أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي طوارئ عبر الخطوط الساخنة المتاحة على مدار 24 ساعة موضحًا "الخط الساخن للمحافظة 114 ومن التليفون الأرضي أو على الأرقام 4234132، 4234131، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136، 4234137". من أي هاتف محمول.

وذكر بيان المحافظ الرسمي أرقام الطوارىء اللازمة وجاءت كالآتي:

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125