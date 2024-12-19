توجيه عاجل وطلب مهم من وزير العمل لـ "مديرية المنوفية" بشأن هذا الحادث الأليم (اعرف التفاصيل)

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محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، مديرية عمل محافظة المنوفية بسرعة متابعة حادث مأساوي، تسبب في مصرع 4 عمال،وإصابة 2 آخرين،تعرضوا لاختناقات شديدة، بعد سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة شبين الكوم، أثناء قيامهم بتنظيفها، وكذلك متابعة ملابسات الحادث، والتأكد من مدى مطابقة الإجراءات الاحترازية والسلامة أثناء العمل في مثل هذه "البيارات"، وتحديد المسؤولية بعد معرفة الجهة التي يعملون فيها "تحديد تبعية هؤلاء العمال والمسؤول عنهم"؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه النوعية من الحوادث،وسرعة اعداد تقرير شامل بتفاصيل الحادث.

كما وجه الوزير،مدير مديرية العمل بالمنوفية عماد سعيد،بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا من المتوفين،وزيارة المصابين في مستشفي شبين الكوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة لصرف التعويضات التي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي،و20 ألف جنيه للمصاب.

يشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: محمد كارم، محمد رأفت (27 عامًا)، وجمال مصطفى (30 عامًا)، ومحمد رجب (25 عامًا)، فيما أصيب كل من محمد سامي (42 عامًا) من طنطا، وإسلام (32 عامًا) من قرية دكما، اللذين تم نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة حرجة.

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