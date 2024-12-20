احتفالية محافظة مطروح بعيدها القومي بمشاركة لجنة حماية التراث

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محافظ مطروح بهدي
محافظ مطروح بهدي درع المحافظة لرئيس لجنة التراث

بدأ منذ قليل احتفال محافظة مطروح بعيدها القومي، حيث شاركت لجنة حماية التراث بمطروح في الاحتفال الذي أُقيم بمكتبة مصر العامة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأعضاء لجنة التراث، وعدد من شيوخ وعواقل القبائل بالمحافظة، وقيادات الجهات التنفيذية بمطروح.

كما شهد محافظ مطروح معرض المنتجات البيئية والحرفية اليدوية لبنات وأبناء مطروح على هامش احتفالية لجنة حماية التراث والتى شارك فيها حزب حماة وطن. وقام اللواء خالد شعيب بتكريم النائب عيسى أبو تمر فى هذه الاختفالية على مجهوداته فى إحياء تراث مطروح.

تضمن الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن ذكرى معركة وادي ماجد، من إنتاج مركز التنمية المستدامة بمطروح برئاسة المهندس محمود الأمير. كما عُرضت مسرحية «فرسان ماجد»، التي ألفها وأعد موسيقاها الباحث وعضو لجنة التراث منعم العبيدي، وتولت سينوغرافيا المسرحية وإخراجها المخرج أشرف النوبي، بينما كانت المخرجة المنفذة للعرض  عزة الشرقاوي.

من جانبه، صرح الصحفي علي الشوكي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة حماية التراث، بأنه تم افتتاح معرض للصور الخاصة بذكرى معركة وادي ماجد، والذي أعده عضو اللجنة الباحث منعم العبيدي. كما كرمت اللجنة الفائزين في مسابقة الشعر البدوي «راس البيت»، بمناسبة الذكرى الـ109 لمعركة وادي ماجد، حيث فاز الشاعر عبدالعال القطعاني بالمركز الأول، والشاعر العبس حمزة بالمركز الثاني، والشاعر حمد الله عز العشيبي بالمركز الثالث.

وفي إطار التكريمات، تم تكريم الفائزين في مسابقة أبحاث ذكرى وادي ماجد، حيث جاءت أسماء الفائزين كالتالي:

فاز في فئة الكبار: سيف قاسم محارب، وعبدالله سعد عبده، ومحمد السيد محمد عبدالرحمن، وعبدالله محمود حسن، ويسر مدحت النحال.
وفي فئة الطلاب فاز كل من: رؤى حسام الدين حسن، وأيسل أحمد محمد، وفاطمة يادم محمود، وملك محمد علي، وروضة علي أحمد، ومنة الله عماد علي عبدالمقصود، ونورهان علي أحمد، وبولا مينا سمير، وأحمد طه ساطور، ورودينا محمد سمير، ومنة الله محمد عبد الواحد، وجايدا تامر محمد، وصفاء سليمان، وكنزي محمود يوسف، وملك ياسر محمد.

كما قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتسليم الجوائز للفائزين، تقديرًا لإسهاماتهم البحثية التي تعكس اهتمامهم بالتراث الثقافي والتاريخي للمحافظة.

كما تم تكريم  أحفاد شهداء ومصابى  معركة وادي ماجد من قبائل علي الأبيض "خروف وصنقر"، وعلي الأحمر، والجميعات، والقطعان، والسننة، وقبائل سيوة.

التنمية المستدامة التنفيذية اللواء خالد شعيب المنتجات تكريم الفائزين

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