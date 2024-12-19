الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أنهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح فريق سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 13 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق إسلام عيسى بعد انفراد بالمرمى.

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فيما جاء هدف التعادل لصالح الزمالك، عن طريق محمد عادل بهدف عكسي، في الدقيقة 20 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط.

فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

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