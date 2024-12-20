محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لمناقشة خطوات تنفيذ مشروع الدراجات الكهربائية

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بوابة الفجر

 

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، السفيرة "لينا بلان"، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والوفد المرافق لها من مسؤولي الشركات الفرنسية للدراجات، لمناقشة الخطوات التنفيذية المقبلة لمشروع الدراجات الكهربائية بالمحافظة.

ورحب المحافظ بالقنصل والوفد الفرنسي، مثنيًا على الجهود التي تبذلها فرنسا لدعم التنمية وتعزيز الاستثمارات في الإسكندرية، مؤكدًا على استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المشروع، الذي يعكس التزام المحافظة بتطوير خدمات صديقة للبيئة.

وأشار المحافظ إلى أهمية المشروع واختيار أماكن استراتيجية لاستخدام الدراجات الكهربائية، مثل شارع “النبي دانيال” والكورنيش، وأوضح خلال اللقاء  أن بعض الدراجات مزودة بمقاعد خلفية لحمل الركاب والبضائع، ما يجعلها مناسبة للمناطق التجارية، بينما الدراجات المزودة بثلاجات يمكن استخدامها لتوزيع الآيس كريم على الشواطئ خلال فصل الصيف، اعتبارًا من نهاية أبريل المقبل.

من جهتها، أكدت السفيرة "لينا بلان" أن المشروع، الذي يتكون من 27 دراجة شحن كهربائية، هو منحة من الحكومة الفرنسية لتعزيز خدمات عمرانية مستدامة بالإسكندرية، موضحة أن المشروع انطلق في يوليو الماضي بعد تسليم الدراجات في يونيو، وأن الخطوات الحالية تشمل التدريب والصيانة لضمان استمرارية المشروع.

وأشارت مسئولة من شركة "تبديل" إلى أهمية نشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة مواصلات نظيفة، مقترحة تخصيص مسارات في شارع فؤاد لربط المتحف اليوناني الروماني والمتحف القومي وحدائق الشلالات كما أكدت على  أهمية تدريب المستخدمين لضمان السلامة وكفاءة الاستخدام.

واختتم  محافظ الإسكندرية  اللقاء معربًا عن شكره للسفيرة "لينا بلان" على جهودها ودورها في تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا وأشار إلى أهمية تنظيم لقاء في فبراير المقبل بالمركز الثقافي الفرنسي، ليكون منصة للتدريب ونشر الوعي حول المشروع بمشاركة المجتمع المحلي.

 

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