عاجل - الأهلي في الافتتاح.. كيفية حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2025 "أونلاين" (رابط رسمي)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، طرح الدفعة الأولى من تذاكر كأس العالم للأندية 2025، والتي تعد واحدة من أبرز البطولات العالمية، بمشاركة نخبة من الأندية الكبرى، منها النادي الأهلي الذي يخوض المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي.

فئات التذاكر المتاحة

يوفر "فيفا" خيارات متنوعة للتذاكر، تشمل:

تذاكر عامة: مخصصة لجميع الجماهير. تذاكر مخصصة للأندية: تتيح للمشجعين متابعة فرقهم المفضلة.

الأهلي في الافتتاح.. كيفية حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2025 "أونلاين" (رابط رسمي)

الأندية المتاحة للتذاكر حتى الآن

من الأندية التي تتوافر تذاكرها حاليًا:

الهلال السعودي

العين الإماراتي

الترجي التونسي

أندية أوروبية كبرى مثل: ريال مدريد بايرن ميونيخ يوفنتوس مانشستر سيتي



موقف الأهلي من التذاكر

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن الدفعة الخاصة بتذاكر مباريات الأهلي، لكن من المتوقع طرحها قريبًا، إلى جانب أندية مثل:

إنتر ميامي الأمريكي

فلامنجو البرازيلي

تشيلسي الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي

رابط حجز التذاكر

لحجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر رابط حجز التذاكر.

نصائح للمشجعين:

يُفضل حجز التذاكر مبكرًا لتجنب نفاد المقاعد.

تابع الموقع الرسمي بشكل دوري لمعرفة المستجدات حول الدفعات القادمة.

تحقق من خيارات الفئات المختلفة لضمان اختيار الأنسب.

استعدوا لتجربة كروية فريدة في واحدة من أقوى بطولات الأندية في العالم