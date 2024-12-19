مناشدة تامر حسني لـ جميع النقابات والمؤسسات: كرموهم وهما عايشين



ناشد تامر حسني جميع النقابات والمؤسسات في جميع المجالات من خلال حفل تكريم الراحل محمد رحيم بأن يقوموا بتكريم موظفينهم وهم على قيد الحياة.

تامر حسني يحقق حلم رحيم ويقدم ابنته ماس



ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو به مقتطفات من الحفل معلقًا:"في يوم تكريم حبيبي أسطورة التلحين العربي و صديق المشوار الموسيقار محمد رحيم كملت أمنية صغيرة كانت عنده إن بنته ماس تغني من ألحانه وإمبارح قدمتها وحققتله اللي كان نفسه يفرحها بيه وإخترتلها لحن من ألحانه مع الاوركسترا العظيمة على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق بقيادة المايسترو الكبير مصطفى حلمي".



مناشدة تامر حسني للنقابات



واستكمل:"كل الشكر لوزارة الثقافه ونقابة المهن الموسيقيه وإدارة الأوبرا المصريه على المجهود الكبير اللي حصل إمبارح وكانت فرصه كبيره إمبارح أطالب كل نقابات مصر وكل أصحاب الشركات والمؤسسات في جميع المجالات إنهم يكرموا موظفينهم الأكفاء وكل المخلصين اللي بينتموا ليهم يكرموهم وهما عايشين (( كرموهم وهما عايشين ))".



تفاصيل ليلة حب وتكريم محمد رحيم



وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد لغناء اغاني من ألحان الراحل محمد رحيم منهم محمد ثروت، إيهاب توفيق، محمد محي، سوما، شذى، لطيفة وغيرهم بالإضافة لكلمة وزير الثقافة والمنتج مدحت العدل وتكريم محمد رحيم.



عمل سينمائي لـ تامر حسني 2025



وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.





آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض





عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x.



جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد.