عاجل - أسرع 10 دول عربية في الإنترنت الأرضي.. تعرف على ترتيب مصر عالميًا وعربيًا

مع تزايد أهمية الاتصال بشبكة الإنترنت في حياتنا اليومية، أصبحت سرعة الإنترنت الأرضي عاملًا حاسمًا في تعزيز الإنتاجية وتوفير تجربة رقمية متميزة. وفقًا لتقرير حديث من منصة «سبيد تيست»، تم الكشف قائمة أسرع الدول العربية في سرعات الإنترنت الثابت.

وفي هذا المقال، نستعرض تفاصيل التقرير وترتيب مصر بين الدول العربية والعالمية.

1- الإمارات: الأولى عربيًا والثالثة عالميًا

تصدر الإمارات قائمة الدول العربية، حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت الأرضي بها 300.6 ميجابت/الثانية، ما جعلها تحتل المركز الثالث عالميًا. يتميز الإنترنت في الإمارات بتقنيات متقدمة وبنية تحتية قوية تدعم سرعات عالية، مما يعكس التزام الحكومة بالابتكار الرقمي.

أبرز عوامل النجاح:

استثمارات ضخمة في تكنولوجيا الألياف الضوئية.

مبادرات لتحديث البنية التحتية للاتصالات.

2- الكويت: الثانية عربيًا بسرعة 200.38 ميجابت/الثانية

وجاءت الكويت في المركز الثاني عربيًا بمتوسط سرعة بلغ 200.38 ميجابت/الثانية. تعزز هذه السرعات تجربة المستخدمين وتدعم الاقتصاد الرقمي المزدهر في البلاد.

جهود الكويت في تحسين الإنترنت:

توسعة نطاق الألياف الضوئية.

مبادرات حكومية لتعزيز التحول الرقمي.

3- قطر: الثالثة عربيًا بمتوسط 184.5 ميجابت/الثانية

حلت قطر في المركز الثالث عربيًا بمتوسط سرعة 184.5 ميجابت/الثانية. تتمتع قطر ببنية تحتية متقدمة تواكب المعايير العالمية، مما جعلها من أبرز الدول في سرعة الإنترنت.

العوامل المؤثرة:

استثمارات ضخمة في شبكات الجيل الخامس.

اهتمام متزايد بالتكنولوجيا المتطورة.

4- الأردن: الرابعة عربيًا بسرعة 160.88 ميجابت/الثانية

احتلت الأردن المركز الرابع عربيًا بمتوسط سرعة 160.88 ميجابت/الثانية، مما يعكس التقدم الملحوظ في تحديث شبكات الاتصال، خاصة في المناطق الحضرية.

تطورات الإنترنت في الأردن:

تحسين شبكات الألياف الضوئية.

دعم حكومي لتوسيع الوصول إلى الإنترنت.

5- السعودية: الخامسة عربيًا بسرعة 116.9 ميجابت/الثانية

وجاءت السعودية في المركز الخامس بمتوسط سرعة 116.9 ميجابت/الثانية. تعمل المملكة على تحسين سرعات الإنترنت من خلال مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030.

مبادرات السعودية:

تعزيز تقنيات الاتصال الحديثة.

تحسين جودة الخدمات الرقمية.

6- عمان: السادسة عربيًا بمتوسط 78.33 ميجابت/الثانية

تحتل عمان المركز السادس عربيًا بمتوسط سرعة 78.33 ميجابت/الثانية، بفضل استثمارات مستمرة في تطوير شبكات الإنترنت وتوسيع نطاق التغطية.

نقاط القوة:

تعزيز تكنولوجيا الألياف الضوئية.

تحسين البنية التحتية للاتصالات.

7- مصر: السابعة عربيًا والـ78 عالميًا بمتوسط 76.6 ميجابت/الثانية

جاءت مصر في المركز السابع عربيًا والـ78 عالميًا بمتوسط سرعة إنترنت بلغت 76.6 ميجابت/الثانية. ورغم التحسن الملحوظ، لا تزال هناك جهود مطلوبة لرفع كفاءة الإنترنت.

جهود مصر لتحسين الإنترنت:

توسعة شبكات الألياف الضوئية.

خطط حكومية لتحسين جودة الخدمات الرقمية.

التحديات:

الحاجة لتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية.

زيادة الطلب على خدمات الإنترنت نتيجة للتحول الرقمي.

8- فلسطين: الثامنة عربيًا بسرعة 64 ميجابت/الثانية

احتلت فلسطين المركز الثامن عربيًا بمتوسط سرعة بلغ 64 ميجابت/الثانية. بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية، تعمل فلسطين على تحسين خدمات الإنترنت.

مبادرات الإنترنت في فلسطين:

تحسين شبكات الاتصال المحلية.

تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا.

9- المغرب: التاسعة عربيًا بسرعة 33.9 ميجابت/الثانية

جاءت المغرب في المركز التاسع بمتوسط سرعة 33.9 ميجابت/الثانية، مع تطلعات لتحسين الشبكات وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا الألياف الضوئية.

جهود التحسين:

تحديث شبكات الإنترنت.

تعزيز التحول الرقمي في المدن الكبرى.

10- العراق: العاشرة عربيًا بسرعة 33.8 ميجابت/الثانية

تذيلت العراق القائمة عربيًا بمتوسط سرعة بلغ 33.8 ميجابت/الثانية، مع وجود تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية.

تحديات الإنترنت في العراق:

ضعف الاستثمار في قطاع الاتصالات.

الحاجة إلى تحسين جودة الشبكات.

كيف يمكن تسريع الإنترنت في الدول العربية؟

وتوضح هذه القائمة تفاوت سرعات الإنترنت بين الدول العربية، مما يعكس اختلاف مستويات الاستثمار في البنية التحتية وتكنولوجيا الاتصالات. لتحسين سرعات الإنترنت، يجب على الدول: