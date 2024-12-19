فيفا يعلن انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
فيفا
فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، انطلاق المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيفا يعلن انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية

وذكر الفيفا -في بيان عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الخميس- أن جماهير الفرق المشاركة في مونديال الأندية بإمكانها الآن شراء تذاكر مباريات دور المجموعات للمسابقة العالمية، مشيرا إلى أنه تم فتح باب شراء التذاكر حسب قاعدة الأفضلية للأسبق، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 30 دولارًا.

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وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 لأول بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقا، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو للعام القادم.

ويشارك النادي الأهلي في المونديال بصفته بطل إفريقيا، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى لكأس العالم، إلى جانب فرق "إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي"، إذ سيخوض الأهلي المباراة الافتتاحية للمونديال أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو المقبل.

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