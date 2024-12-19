رينارد يعلن قائمة منتخب السعودية النهائية لكأس الخليج العربي 26

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن القائمة المشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام خلال الفترة 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025 في دولة الكويت.

قائمة المنتخب السعودي لبطولة خليجي 26

وضمت القائمة النهائية 26 لاعبًا، على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، سعد آل موسى، نواف بوشل، ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، أيمن فلاته، عبدالعزيز العثمان، عبدالإله هوساوي، عبدالله رديف، محمد القحطاني، فراس البريكان، صالح الشهري.

وتلعب السعودية في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق، البحرين واليمن.

ويخوض المنتخب السعودي، مباراته الأولى في بطولة كأس الخليج العربي أمام البحرين يوم 22 ديسمبر.