عاجل.. أول قرار من جروس بعد تعادل الزمالك مع سيراميكا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة على ملعب النادي، دون الحصول على راحة عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

الجمعة.. الزمالك يستأنف تدريباته دون راحة

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط.