الأنبا باخوم يشهد اللقاء الثالث من السلسلة الرابعة لاجتماعات الشباب وأبونا المطران

تحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، شهد مساء اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، اللقاء الثالث من السلسلة الرابعة لاجتماعات الشباب وأبونا المطران "الرداء"، وذلك بكنيسة عذراء السجود، بشبرا.

شارك في اللقاء الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، والأب متى عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا، بالشرابية.

بدأ الاجتماع بتلاوة صلاة يوبيل الرجاء مع الأب چورچ، ثم رحب الأب متى بالشباب، حيث دعاهم أثناء الاحتفال بميلاد يسوع المسيح، إلى البحث معه عن سبب وجودنا في الحياة.

وفي سياق متصل، رحب الأب فرنسيس بجميع الحاضرين، كما شجعهم على الاحتفال بميلاد يسوع بشكل حقيقي وعملي، فبرغم التحديات المختلفة، لدينا جميعًا رجاء أن يسوع عاش هذا أيضًا من أجلنا.

كذلك، قدم فريق كورال "Joyful Team" للشباب، التابع لكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، عددًا من الترانيم الروحية المتنوعة.

وأعطى صاحب النيافة الكلمة عن "قانون الايمان"، في لقاءه الثالث من هذه السلسة، شارحًا البند الثالث "بالروح القدس تجسد من مريم العذراء، وصار انسانًا"، فبعمل الروح القدس أصبح الله إنسانًا، والإنسان الكامل الذي يعطينا الدليل والمرشد، كي نعيش السعادة، والمعنى الحقيقي في الحياة. من خلال مريم العذراء، الإناء الحقيقي، تجسد، بقبول مريم ليسوع، سمحت له بالعبور للبشرية من خلالها، وهكذا هي دعوتنا اليوم.

وفي الختام، هنأ الأب المطران كافة الحاضرين، بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، داعيًا إياهم إلى المشاركة في قداس افتتاح سنة اليوبيل، الذي سيترأسه غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر