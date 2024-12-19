قائد أمريكا السابق: أعلم أن الأهلي بطل إفريقيا.. لكن إنتر ميامي وبورتو الأقرب للتأهل من مجموعة مونديال الأندية

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

قال جاي ديميريت قلب دفاع نادي واتفورد الانجليزي والمنتخب الامريكي السابق، إنه يتطلع حقآ إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ديميريت: السيتي هو الأقرب لحصد كأس العالم للأندية

وتابع جاي ديميريت في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "من الواضح ان إنتر ميامي والأهلي من أوائل المباريات المميزة في هذه البطولة، ستكون مواجهة استثنائية، أعتقد أن إنتر ميامي سيكون المرشح للفوز في هذة المباراة".

وأضاف:" لا أعرف الكثير عن الأندية المصرية لكنني أعلم أن النادي الأهلي هو بطل إفريقيا، ولعبت ضد مصر عدة مرات رفقة منتخب أمريكا وما أعرفه عن المصريين أنهم مجتهدون للغاية ويركزون على عملهم بشكل عظيم وبالتاكيد يعملون بشكل جيد معًا كفريق واحد لذا إذا كانت لديهم فرصة للتغلب على إنتر ميامي فسوف يحتاجون إلى هذا النوع من عنصر العمل الجماعي".

وأكمل: "من وجهة نظري، إنها ليست مجموعة صعبة للغاية أعتقد أن بورتو وإنتر ميامي ربما يكونان المرشحين الأقرب للتأهل من هذه المجموعة بالتاكيد".

txt

عاجل.. أول قرار من جروس بعد تعادل الزمالك مع سيراميكا

txt

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر

وأستطرد: "هناك بعض الأندية الكبيرة المشاركة في البطولة، أعتقد ان مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالبطولة رفقة ريال مدريد كما ارشح بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان للمنافسة، اعتقد ان هذين الفريقين سيكونان المرشحان للمنافسة للفوز بالبطولة في النهاية".

واختتم:" اتطلع حقًا إلى شهر كامل من كرة القدم الرائعة هنا في الولايات المتحدة. واتطلع ايضًا إلى بطولة رائعة وتصادم كل هذه الثقافات والبلدان في أجواء رائعة لكأس العالم هنا في الصيف".
 

الاهلي بطل افريقيا الأهلي الأندية المصرية الولايات المتحدة الامريكية النادى الاهلى

مواد متعلقة

عاجل - الأهلي في الافتتاح.. كيفية حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2025 "أونلاين" (رابط رسمي)

عرض أفريقي لضم نجم الأهلي المحترف.. وهذا موقف اللاعب

الأكثر قراءة

عاجل.. أول قرار من جروس بعد تعادل الزمالك مع سيراميكا

رئيس الوزراء البولندي: المجتمع الغربي سئم من دعم أوكرانيا

توجيه عاجل وطلب مهم من وزير العمل لـ "مديرية المنوفية" بشأن هذا الحادث الأليم (اعرف التفاصيل)

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بسوق مواد البناء

عبدالخالق: الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام سيراميكا..وهذا سبب التعادل

سيباستيان كو يتعهد بإجراء تغيير حقيقي حال انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الدولية

رابطة الدوريات الأوروبية ترفض تقليص عدد أندية البطولات المحلية

عاجل - "رايح على فين؟".. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد ارتفاعه في البنوك (اعرف التفاصيل)