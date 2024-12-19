أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا.

عبدالخالق: الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام سيراميكا..وهذا سبب التعادل

وقال عبد الخالق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أستغرب من الحكم أمين عمر بعد عدم احتسابه لركلة الجزاء وكان يجب أن يذهب لتقنية الفيديو لكي يراجع الحالة بشكل سليم، ونتعرض لظلم تحكيمي منذ بداية الموسم".

وأضاف: "أداء اليوم لم يكن مقنع مقارنة بمباراة المصري الماضية وهناك لاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم وعلى رأسهم زيزو وشلبي ودونجا".

وأوضح: "الزمالك كان من الممكن أن يخرج بالثلاث نقاط لولا غياب التوفيق في بعض الهجمات وعلى رأسها تسديدة عبدالله السعيد".

وتابع: "زيزو كان يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا بشهادة الجميع وهذا سبب مستواه اليوم لأنه كان متأثر نفسيا ولكنه الأفضل دون منازع".