عبدالخالق: الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام سيراميكا..وهذا سبب التعادل

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا.

عبدالخالق: الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام سيراميكا..وهذا سبب التعادل

وقال عبد الخالق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أستغرب من الحكم أمين عمر بعد عدم احتسابه لركلة الجزاء وكان يجب أن يذهب لتقنية الفيديو لكي يراجع الحالة بشكل سليم، ونتعرض لظلم تحكيمي منذ بداية الموسم".

وأضاف: "أداء اليوم لم يكن مقنع مقارنة بمباراة المصري الماضية وهناك لاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم وعلى رأسهم زيزو وشلبي ودونجا".

القندوسي وزلاكة ضمن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك

عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

وأوضح: "الزمالك كان من الممكن أن يخرج بالثلاث نقاط لولا غياب التوفيق في بعض الهجمات وعلى رأسها تسديدة عبدالله السعيد".

وتابع: "زيزو كان يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا بشهادة الجميع وهذا سبب مستواه اليوم لأنه كان متأثر نفسيا ولكنه الأفضل دون منازع".

مواد متعلقة

عاجل.. أول قرار من جروس بعد تعادل الزمالك مع سيراميكا

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر

الأكثر قراءة

عاجل.. أول قرار من جروس بعد تعادل الزمالك مع سيراميكا

توجيه عاجل وطلب مهم من وزير العمل لـ "مديرية المنوفية" بشأن هذا الحادث الأليم (اعرف التفاصيل)

رئيس الوزراء البولندي: المجتمع الغربي سئم من دعم أوكرانيا

عبدالخالق: الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام سيراميكا..وهذا سبب التعادل

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بسوق مواد البناء

سيباستيان كو يتعهد بإجراء تغيير حقيقي حال انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الدولية

رابطة الدوريات الأوروبية ترفض تقليص عدد أندية البطولات المحلية

عاجل - "رايح على فين؟".. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد ارتفاعه في البنوك (اعرف التفاصيل)