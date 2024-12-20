مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب تروسيكل على الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقى عامل مصرعه وأصيب 4 اخرون في حادث إنقلاب تروسيكل محمل بالعمال على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية أثناء عودتهم من العمل بمدينة السادات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بالقرب من نزلة شما.

وبالإنتقال والفحص تبين وفاة " شعبان بلال" يبلغ ٣٢ عام شاب من قرية ساقية أبو شعر وإصابة ٤ أخرين وتم نقلهم لمستشفي أشمون العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.