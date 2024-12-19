لاعب الزمالك السابق: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام سيراميكا كليوباترا

أكد مصطفى إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن طريقة رحيل البرتغالي جوزيه حوميز عن القلعة البيضاء خاطئة.

مصطفى إبراهيم: الزمالك تعرض للظلم أمام سيراميكا

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة سيراميكا كانت صعبة للغاية ولاعبي الزمالك بذلوا مجهود كبير من أجل تحقيق الفوز واللقاء كان جيد من الفريقين وكان سريع من جميع اللاعبين، ولكن الأزمة تكمن في التحكيم".

وأضاف: "أتمنى تحقيق العدالة التحكيمية بعيدا عن الميول، ويجب على حميع عناصر التحكيم أن يكونوا على قدر عالى من التركيز في المباريات لأن ما يحدث من أخطاء هو أمر عجيب للغاية".

وأوضح: "جماهير الزمالك تساند الفريق في كل الأوقات ووجودها في الملعب أمر ممتع للغاية وهم دائما وراء القلعة البيضاء في أي مكان".