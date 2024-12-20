تعرف على أماكن انتشار سيارات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لحياة كريمة في الدقهلية

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مؤسسة حياة كريمة
مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، توفير منافذ بيع للحوم البلدي واللحوم المجمدة والفراخ المجمدة، اليوم الجمعة، بأسعار مميزة.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن سعر كيلو اللحم المجمد 210 جنيهات، وكيلو اللحم المستورد المجمد قطع 185 جنيهًا، وسعر الفرخة 85 جنيهًا، وذلك بدءًا من 1 ظهرًا وحتى نفاد الكمية.


أماكن تواجد سيارات حياة كريمة بالدقهلية:

مركز بني عبيد:

-النقطة الاولى: قرية كفر الصلاحات مركز بني عبيد.

مركز تمى الأمديد:

- النقطة الثانية: عزبة رضوان مركز تمي الأمديد.

مركز أجا:

- النقطة الثالثة: قرية فيشا بنا مركز أجا.

مركز أجا:

- النقطة الرابعة: قرية برج نور الحمص مركز أجا.

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