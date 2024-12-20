خاص... لـ "الفجر الفني" هيثم نبيل يكشف تفاصيل "عشمك كداب"





كشف الفنان هيثم نبيل في حوار خاص للفجر الفني عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عشمك كداب"، المقرر إصدارها يوم 22 ديسمبر الجاري. الأغنية تأتي بكلمات الشاعرة سارة سعيد، ألحانه الخاصة، وتوزيع المبدع زووم، في تعاون جديد يجمع بين الثلاثي.

وعن كواليس العمل، أوضح هيثم أن تحضير الأغنية كان خاليًا من أي تحديات، قائلًا: "الأمور كانت سلسة جدًا، والكلمات عجبتني فقررت أعملها".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأغنية تحمل رسالة لشخص معين، أشار هيثم إلى أنها لا تحمل أي دلالات شخصية، موضحًا: "هي أغنية فكرتها عجبتني، وقررت أقدمها لجمهوري".





هيثم اختتم تصريحاته برسالة لجمهوره قائلًا: "أتمنى أن تنال الأغنية إعجابكم، وشكرًا لدعمكم المستمر".