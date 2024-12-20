جماهيرية واسعة لأغنية "فيها رجوع" الجديدة بتوقيع الشاعر عمرو المصري وأداء مها فتوني

أحدثت أغنية "فيها رجوع" التي أطلقها الشاعر عمرو المصري والفنانة مها فتوني حالة من التفاعل الكبير بين جمهور الموسيقى، وذلك بعد نشر الشاعر عمرو المصري تفاصيل العمل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام والأغنية الجديدة، التي تمثل التعاون الثالث بين الشاعر والفنانة، نالت إشادة واسعة من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

وأرفق بتعليق قائلًا: "الحمد لله، هذا العمل هو الثالث لي مع الفنانة مها فتوني، وهو رقم 120 في مسيرتي حتى الآن". وقد لاقت كلمات الأغنية، التي كتبها الشاعر المصري، إعجابًا لافتًا من الجمهور، الذين اعتبروا أن كلماته تحمل لمسات شعرية رقيقة وعميقة تعكس معاني الفقد والاشتياق.

أما الأداء الغنائي للفنانة مها فتوني، فقد أشاد به المتابعون، حيث اعتبر البعض أن عودتها إلى الساحة بأغنية "فيها رجوع" أضافت لمسة خاصة وأثرت في مشاعرهم بعمق. كما أثنى الكثيرون على اللحن الذي وضعه عمرو الشاذلي، والذي عُرف بقدرته على دمج الإحساس والرومانسية في كل قطعة موسيقية.

العمل شهد أيضًا تعاونًا مع مجموعة من أبرز الأسماء في مجال الموسيقى، حيث تكفل عمرو الخضري بتوزيع الأغنية وميكسها وماسترها، بينما عزف على الجيتار مصطفى نصر، ما أعطى الأغنية طابعًا مميزًا.

جاءت ردود الأفعال الإيجابية من الجمهور لتؤكد نجاح هذا التعاون، خصوصًا بعد أن لاقت الأغنية انتشارًا واسعًا على منصات يوتيوب وجميع منصات الموسيقى الرقمية. الجمهور بدوره عبّر عن توقعاته بنجاح الأغنية في تصدر قوائم الأكثر استماعًا، معتبرين أنها ستكون نقطة تحول جديدة في مسيرة كل من الشاعر والفنانة.

"فيها رجوع" تواصل إضافة بصمة جديدة إلى مشوار الشاعر عمرو المصري الغني بالأعمال المتميزة، وتثبت أن التعاون بينه وبين مها فتوني يظل محط اهتمام وتقدير لدى محبي الموسيقى والشعر في العالم العربي.