مصرع مسن أسفل عجلات قطار (أسيوط -سوهاج)

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

لقى مسن مصرعه يبلغ من العمر 75 عامًا، ومقيم مركز سوهاج، بمحطة سكك حديد سوهاج، أحد الأشخاص يستقل دابة يعبر شريط السكة الحديد، من مكان غير معد للعبور، مما أدى لوفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم مركز سوهاج يفيد بورود بورود بلاغ من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن اشارة ناظر محطة سكة حديد سوهاج أنه أثناء مرور القطار  [ أسيوط - سوهاج ] من محطة الحمادية فوجئ بقيام،أحد الأشخاص يستقل دابة يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاه ولم يستجيب لآلة التنبيه فصار دهسه ووفاته ونفوق الدابة تبين أنه المدعو" حسانين.ع. ح " 75 سنه بالمعاش ومقيم دائرة المركز، وتم نقل الجثمان لمستشفي سوهاج العام.

أفاد نجل المتوفـي المدعو "محمود" سن 41 سائق  ومقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، ونفي الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مركز سوهاج مصرع مسن قرية الحمادية مديرية أمن سوهاج

مواد متعلقة

اصابه سيده فى انقلاب اتوبيس بمركز المراغه بسوهاج

تحرير 294 محضر تموين متنوع خلال الأسبوع بجميع مراكز محافظة سوهاج

محافظ سوهاج يلتقى رئيس جهاز الاستثمار بالهيئة العامة لمناقشة الفرص الاستثمارية بالمحافظة

إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات المصاهرة شمال محافظة سوهاج

لسبب صادم.. مصرع فتاة شنقا على يد شقيقها بمركز أخميم بسوهاج

للإستماع لمطالب المواطنين.. تفاصيل عقد محافظ سوهاج اللقاء الجماهيرى اليوم

طلاب سوهاج يشاركون في مسابقة "نجوم المكتبة" في القراءة على مستوى الجمهورية

جامعة سوهاج: دعم 2500 طالب من ذوى الهمم للاستفادة بالملابس الجاهزة

الأكثر قراءة

خاص... لـ "الفجر الفني" هيثم نبيل يكشف تفاصيل "عشمك كداب"

كأس الخليج.. 54 عامًا من المتعة الكروية

خاص.. لـ "الفجر الفني" فيروز أركان: عزيز الشافعي أظهر أسرار صوتي و"مكسورة" تؤكد استمرارية المشاعر الصادقة

كأس إيطاليا.. إنتر يضمن مقعده في دور الـ8 بعد الفوز على أودينيزي

عاجل.. أول قرار من جروس بعد تعادل الزمالك مع سيراميكا

توتنهام يكتسح مانشستر يونايتد برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

رئيس جامعة الأزهر يلقي كلمة ترحيبية برئيس حكومة بنجلاديش المؤقتة

نتيجة وملخص أهداف مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية