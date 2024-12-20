مصرع مسن أسفل عجلات قطار (أسيوط -سوهاج)

لقى مسن مصرعه يبلغ من العمر 75 عامًا، ومقيم مركز سوهاج، بمحطة سكك حديد سوهاج، أحد الأشخاص يستقل دابة يعبر شريط السكة الحديد، من مكان غير معد للعبور، مما أدى لوفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم مركز سوهاج يفيد بورود بورود بلاغ من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن اشارة ناظر محطة سكة حديد سوهاج أنه أثناء مرور القطار [ أسيوط - سوهاج ] من محطة الحمادية فوجئ بقيام،أحد الأشخاص يستقل دابة يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاه ولم يستجيب لآلة التنبيه فصار دهسه ووفاته ونفوق الدابة تبين أنه المدعو" حسانين.ع. ح " 75 سنه بالمعاش ومقيم دائرة المركز، وتم نقل الجثمان لمستشفي سوهاج العام.

أفاد نجل المتوفـي المدعو "محمود" سن 41 سائق ومقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، ونفي الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.