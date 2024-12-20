إصابة عامل على يد نجله بطلق خرطوش سبب خلافات مالية بمركز المنشأة بسوهاج.. التفاصيل

استقبلت سوهاج الجامعى الجديدة المدعو "السيد" 65 عامل ومقيم دائرة المنشاه، مصابًا بطلق خرطوش، على يد نجله "فكرى " يبلغ من العمر 35 سنة بسبب خلافات مالية بينهم.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشاه يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، بوصول المدعو "السيد. ف. ا" 65 سنه عامل إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة ،مصابًا رش خرطوش بالرقبة، ومقيم مركز المنشاه، افاد بإتهام نجله المدعو "فكري. ا. ف" 35 سنه عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزتهما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعة لذات السبب، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.