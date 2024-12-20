طارق صبري يكشف كواليس "الحلانجي" ويشعل حماس الجمهور لعمل درامي مختلف في رمضان 2025







في مفاجأة أثارت تفاعل جمهور الدراما، شارك النجم طارق صبري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورًا حصرية من كواليس تصوير مسلسله الجديد "الحلانجي"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2025. وعلق صبري على المنشور قائلًا: "استنونا في رمضان 2025.. حكاية جديدة ومختلفة، ونتمنى تعجبكم"، وهو ما رفع منسوب الترقب والإثارة حول هذا العمل المرتقب.

المسلسل، الذي يراهن عليه صبري ليكون محطة مفصلية في مسيرته الفنية، يعد بمغامرة درامية غير تقليدية تسلط الضوء على قضايا وأبعاد إنسانية جديدة. الصور التي نشرها أظهرت لمحات من التحضيرات المكثفة داخل الكواليس، حيث ظهر طارق بملابس أنيقة وهو يتنقل بين مواقع التصوير، ما يلمح إلى شخصية محورية ذات طابع خاص.

طارق صبري، المعروف بتنوع اختياراته الفنية، استطاع في السنوات الأخيرة أن يثبت نفسه كواحد من أبرز النجوم الشباب على الساحة، بفضل أدائه المتقن وقدرته على التلون بين الكوميديا والدراما والرومانسية. وقد شهدت مسيرته تصاعدًا ملحوظًا بعد مشاركاته في أعمال حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يتسم أسلوبه الفني بالجمع بين الإبداع والواقعية، ما يجذب قاعدة جماهيرية متزايدة.

من المتوقع أن يقدم "الحلانجي" تجربة مختلفة تعكس نضج صبري الفني واستعداده لاستكشاف أبعاد جديدة في التمثيل، وسط فريق عمل متكامل يضم نخبة من ألمع النجوم وصناع الدراما. هذا العمل يمثل دعوة مفتوحة للجمهور ليكون شاهدًا على قصة مميزة تحمل الكثير من المفاجآت، في موسم ينتظر أن يكون مليئًا بالمنافسة والإبداع.