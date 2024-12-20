تفاصيل العثور على شخص لقى مصرعه متأثرا بطعنات بطريق سندوب المنصورة

نقلت سيارة الاسعاف شاب في العقد الرابع من عمره يصارع الموت ومصابا بعدة طعنات علي طريق الطريق السريع سندوب الرابط بينها وبين جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت الاجهزة الامنية بالدقهلية اخطارا من شرطة النجده يفيد بتلقي الاسعاف اتصالا من الاهالي بالعثور علي شخص مصاب علي طريق الطريق السريع سندوب جامعة المنصورة ظنا منهم إصابته في حادث.

علي الفور انتقلت سيارة الاسعاف وتم نقل “عبد الحى.ح.إ”، 45 عام - عامل، مقيم المحلة لـ مستشفى الطوارئ مصاب بعدت طعنات وتوفى بعد وصوله المستشفى.



وبالفحص تبين أنه مصاب باشتباة نزيف بالمخ وأعراض مابعد الارتجاج والحالة العامة غير مستقرة. وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.