أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم يحتاج لتتعين مدير كرة قادرة على السيطرة على غرفة الملابس.

أحمد أبو مسلم: الأهلي بحاجة لمدير كرة ولجنة تعاقدات

وقال أبو مسلم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الكتائب الإلكترونية مشكلة في مصر في الوقت الحالي للأسف، والبعض يبحت عن الترند الذي تسبب في هوس للبعض".

وتابع:" صدور بيان من الأهلي عن واقعة عمر كمال، كان يجب أن يتم غلقه، والبعض يبحث عن كبش فدا بعد خسارة الفريق من باتشوكا في كأس التحدي".

وواصل:" اتعجب من وضع عمر كمال في هذا الأمر، خاصة وأنه لاعب مؤدب وملتزم، وهناك أشخاص لا تمتلك المصداقية، وتأخر الأهلي في كشف الأمر أمر غريب".

وأتم أبومسلم تصريحاته قائلا:" الأهلي وصل للعالمية ويجيب العمل بإحترافية، ولا يصح أن يكون فريق بحجم الأهلي لا يملك مدير كرة ومدير تعاقدات ولجنة إسكاوتنج تعمل بشكل جيد".