أحمد أبو مسلم: الأهلي بحاجة لمدير كرة ولجنة تعاقدات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم يحتاج لتتعين مدير كرة قادرة على السيطرة على غرفة الملابس.

أحمد أبو مسلم: الأهلي بحاجة لمدير كرة ولجنة تعاقدات

وقال أبو مسلم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" الكتائب الإلكترونية مشكلة في مصر في الوقت الحالي للأسف، والبعض يبحت عن الترند الذي تسبب في هوس للبعض".

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وتابع:" صدور بيان من الأهلي عن واقعة عمر كمال، كان يجب أن يتم غلقه، والبعض يبحث عن كبش فدا بعد خسارة الفريق من باتشوكا في كأس التحدي".

وواصل:" اتعجب من وضع عمر كمال في هذا الأمر، خاصة وأنه لاعب مؤدب وملتزم، وهناك أشخاص لا تمتلك المصداقية، وتأخر الأهلي في كشف الأمر أمر غريب".

وأتم أبومسلم تصريحاته قائلا:" الأهلي وصل للعالمية ويجيب العمل بإحترافية، ولا يصح أن يكون فريق بحجم الأهلي لا يملك مدير كرة ومدير تعاقدات ولجنة إسكاوتنج تعمل بشكل جيد".

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