شبانة: الأهلي عنده جبروت إعلامي بسبب بطولاته

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي، عنده جبروت إعلامي بسبب كثرة انتصاراته وحصوله على البطولات.

شبانة: الأهلي عنده جبروت إعلامي بسبب بطولاته

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" الأهلي عنده جبروت إعلامي، بسبب بطولاته الكثيرة".

وتابع:" الأهلي يجبرك على الحديث عنه بكثرة بسبب بطولاته، خاصة وأنه يتوج بالعديد بالبطولات كل موسم، ويجبرك على دعمه والاحتفاء به، والفريق كثير الانتصارات وتحقيق الألقاب".

وأوضح:" اتحدى أي لاعب في الإعلامي يذكر أن الأهلي هدده بمنعه من الظهور، والمجلس الأعلى للإعلام بيحاسب على الكلمة، ولا يجرء أحد في الأهلي أن يتحدث مع إعلامي يعاتبه على خبر أو شئ، ومن عيوب الإعلام في الأهلي عدم التحدث لكشف الحقائق".

وأردف:" من الذكاء أن يتم نفي الأخبار والحديث، وليس توفير المكالمات لقناة الأهلي فقط، ولا يوجد سيطرة على الإعلام من الأهلي أو الزمالك ودي أوهام على السوشيال ميديا".

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