

نشب قبل قليل حريق في إحدي مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يعمل في التعبئة والتغليف، ويتواجد بالمنطقة رقم 118، وتصاعدت السنة اللهب بشكل كثيف، وكادت أن تُحدث كارثة لولا سرعة تحرك قوات الحماية المدنية.

السيطرة علي حريق في مصنع تعبئة ببورسعيد



تلقت قوات الحماية المدنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا بنشوب حريق في مصنع التعبئة والتغليف، وعلي الفور ترأس العميد شريف العربي مدير الإدارة فريقا من الضباط والجنود، وتمكنوا من الوصول للمصنع خلال دقائق من البلاغ، بالرغم من بعد المسافة لوجوده خارج النطاق السكاني.



وصلت قوات الحماية المدنية والنيران تتصاعد بكثافة من المصنع، وتم تحديد مصدر النيران والذي تبين أنه بمنطقة الاستقبال، وتم الدفع بـ 3 سيارات، وكانت المهمة الأصعب هي حماية المصنع كاملا من الحريق خاصة وأن بداخله خامات ومعدات سريعة الاشتعال، وتمكنت القوات من محاصرة السنة اللهب واخمادها قبل أن تمتد لباقي المصنع.



عملت قوات الحماية المدنية علي تبريد أثار الحريق، وذلك للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخري، أو تصاعد الأدخنة التي قد تؤثر علي صحة وسلامة المواطنين، وتمثلت الخسائر في منطقة الاستقبال، ولم تحدث اي خسائر في الماكينات أو الخامات، وكذلك لم يحدث خسائر بالأرواح، واصيب عامل بالمصنع بحريق في قدمه وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا بالحادث، ووجه اللواء تامر السمري مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء ضياء زامل مدير المباحث، وذلك للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق الاجراءات.