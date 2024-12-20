حالة الطقس اليوم الجمعة 20-12-2024 في محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر


تنشر بوابة "الفجر" اليوم الجمعة، توقعات درجات الحرارة في محافظة قنا، حيث يعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار نهارًا، حتى تبلغ الصغرى 10 درجات، والكبرى 22 درجة. 
الظواهر الجوية

وتستعرض اليكم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرئها كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهارا القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وأضافت هيئة الطقس أن حالة الطقس المتوقعة اليوم، من محتمل تواجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية، والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، كما أشارت هيئة الأرصاد أن يوجد طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق بنسبة حدوث 30% تقريبًا، ومن المحتمل وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة 20% تقريبًا، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

مصطلحات هيئة الأرصاد
وتوقعت أيضًا هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلًا على شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".
وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:
القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: قنا، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

حالة الطقس اليوم الجمعة 20 علامات الحمل 2024 في محافظة قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة في محافظة قنا

مواد متعلقة

بحضور وزيرة البيئة ومحافظ قنا..جامعة جنوب الوادي تستضيف حوارًا مجتمعيًا حول التنمية المستدامة

نائب محافظ قنا يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة قنا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وزيرة البيئة تبدأ زيارتها لمحافظة قنا بتفقد المواقع الإنشائية لمصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحى بقوص بتكلفة مالية قدرها ٢٨٨ مليون جنيه

استبعاد مدير مدرسة بإدارة الوقف التعليمية

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 18-12-2024 في محافظة قنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 18-12-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 18-12-2024 في محافظة قنا

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 18-12-2024 في محافظة قنا

الأكثر قراءة

موعد مباراة فاركو وزد في الدوري المصري والقناة الناقلة

إيهاب توفيق عن أغنية "تترجى فيا": قصة حقيقية

الفنان القدير صلاح عبدالله يتصدر مؤشرات بحث جوجل

موسكو تتصدر مدن العالم في توفر الخدمات وجودة الحياة

نائب رئيس المخابرات الحربية السابق: الصراعات الداخلية أنهكت الجيوش العربية

طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر

أمين مركز «آفاق»: نتنياهو بجح ومش لاقي حد يقفله

موعد مباراة جيرونا وبلد الوليد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة