أكد توفيق السيد، الخبير التحيكيمي، أن هدف محمود زلاكة، لاعب سيراميكا كليوباترا، في الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الدوري المصري تسلل واضح.

خبير تحكيمي: هدف زلاكة في الزمالك تسلل صحيح

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" هدف زلاكة لاعب سيراميكا في الزمالك تسلل صحيح، ووقت احتساب الخطأ غير مبالغ فيه، لأن زاوية التصوير غير واضحة".

وتابع:" اللعبة دقيقة وأخدت وقت من غرفة الفار، والحكم المساعد كان في تمركز صحيح".

وأكمل:" لعبة زلاكة مع حسام عبدالمجيد، لا تستوجب ركلة الجزاء، ومطالبة الزمالك بركلة جزاء بسبب لمسة يد غير صحيحة، وأمين عمر حكم كبير وأدار المباراة بشكل جيد وأمنحه 8.5 في المباراة".