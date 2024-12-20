خبير تحكيمي: هدف زلاكة في الزمالك تسلل صحيح

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد توفيق السيد، الخبير التحيكيمي، أن هدف محمود زلاكة، لاعب سيراميكا كليوباترا، في الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الدوري المصري تسلل واضح.

خبير تحكيمي: هدف زلاكة في الزمالك تسلل صحيح

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" هدف زلاكة لاعب سيراميكا في الزمالك تسلل صحيح، ووقت احتساب الخطأ غير مبالغ فيه، لأن زاوية التصوير غير واضحة".

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وتابع:" اللعبة دقيقة وأخدت وقت من غرفة الفار، والحكم المساعد كان في تمركز صحيح".

وأكمل:" لعبة زلاكة مع حسام عبدالمجيد، لا تستوجب ركلة الجزاء، ومطالبة الزمالك بركلة جزاء بسبب لمسة يد غير صحيحة، وأمين عمر حكم كبير وأدار المباراة بشكل جيد وأمنحه 8.5 في المباراة".

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