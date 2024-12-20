بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

محافظات
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، علي رفع حالة الاستعداد والطوارئ فى المحافظات الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لموجة التقلبات الجوية والأمطار المحتملة، وأى تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة وفقًا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات القصوى لمواجهة الظروف المناخية التى تمر بها محافظات القناة، مع وضع خطة عاجلة لانتشار سيارات ومعدات الشركة لتفادى أية أزمات أومشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على استمرار تطهير شبكات الصرف الصحى ومصافى الأمطار، وكما تم التأكد من جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أى مشكلات، بالإضافة إلى جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، لحين تحسن الطقس، مع تحديد النقاط الأكثر تضررًا من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وغرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تمت مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، وسيارات شفط المياه، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، والتدخل الفوري في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء قبل عدة أشهر، وذلك من خلال رفع كفاءة معداتها للتعامل مع الطقس السيئ من الأمطار والسيول، وتطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وانتشار المعددات في الأماكن المخصصة لها.

رئيس مياه القناة الأمطار الأرصاد الجوية الصرف الصحي

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