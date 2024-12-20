نجم الأهلي السابق: الزمالك يحتاج 3 صفقات في يناير

الفجر الرياضي
أحمد بلال
أحمد بلال

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا يجوز حصول لاعب في الدوري المصري، على مليون ونصف دولار في الموسم.

نجم الأهلي السابق: الزمالك يحتاج 3 صفقات في يناير

وقال بلال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" محمود بنتايك أفضل لاعبي الزمالك في الوقت الحالي، والزمالك يعاني من أزمة في وسط الملعب بسبب عبدالله السعيد".

وتابع:" الزمالك يحتاج للتعاقد 3 صفقات، رأس حربة ولاعب أيسر وقلب دفاع، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

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وأكمل:" لا شرعا ولا قانون يجوز حصول لاعب في الدوري المصري على مليون ونصف دولار، ومبلغ كبير على الدوري وعلى إفريقيا".

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