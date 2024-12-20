أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا يجوز حصول لاعب في الدوري المصري، على مليون ونصف دولار في الموسم.

نجم الأهلي السابق: الزمالك يحتاج 3 صفقات في يناير

وقال بلال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" محمود بنتايك أفضل لاعبي الزمالك في الوقت الحالي، والزمالك يعاني من أزمة في وسط الملعب بسبب عبدالله السعيد".

وتابع:" الزمالك يحتاج للتعاقد 3 صفقات، رأس حربة ولاعب أيسر وقلب دفاع، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

وأكمل:" لا شرعا ولا قانون يجوز حصول لاعب في الدوري المصري على مليون ونصف دولار، ومبلغ كبير على الدوري وعلى إفريقيا".