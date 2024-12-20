أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يحتاج لعودة طارق حامد المحترف في الدوري السعودي.

بشير التابعي: الزمالك يحتاج عودة طارق حامد.. والمثلوثي لن يلعب هذا الموسم

وقال بشير في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" حمزة المثلوثي لن يلعب مع الزمالك هذا الموسم، والفريق يحتاج ضم 4 صفقات رأس حربة وجناح، ومدافع بجانب عودة طارق حامد".

وتابع:" محمد شحاتة بعيد عن مستواه بسبب عدم مشاركته في المباريات، والزمالك يضم عناصر قادرة على حسم المباريات مثل زيزو، وعبدالله السعيد وناصر منسي".