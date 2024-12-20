بشير التابعي: الزمالك يحتاج عودة طارق حامد.. والمثلوثي لن يلعب هذا الموسم
أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يحتاج لعودة طارق حامد المحترف في الدوري السعودي.
بشير التابعي: الزمالك يحتاج عودة طارق حامد.. والمثلوثي لن يلعب هذا الموسم
وقال بشير في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" حمزة المثلوثي لن يلعب مع الزمالك هذا الموسم، والفريق يحتاج ضم 4 صفقات رأس حربة وجناح، ومدافع بجانب عودة طارق حامد".
وتابع:" محمد شحاتة بعيد عن مستواه بسبب عدم مشاركته في المباريات، والزمالك يضم عناصر قادرة على حسم المباريات مثل زيزو، وعبدالله السعيد وناصر منسي".