خلافات بينهما.. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد أحد أقاربها خلال مشاجرة في أوسيم

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بقتل ربة منزل طعنا بسلاح أبيض في صدرها خلال مشاجرة في أوسيم

خلافات بينهما

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين الضحية وأحد أقاربها بسبب خلافات بينهما، فاستل سلاح أبيض وغرزه في صدرها مما أسفر عن مقتلها في الحال

مقتل ربة منزل

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل منزل في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المجني عليها تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض، على يد عامل تم تحديد هويته، بسبب خلافات، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.



تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.