عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 في محافظة قنا

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

 

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الجمعة، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار الذهب كالتالي:
الوحدات السعر بالجنيه
سعر الذهب عيار 24 4،257 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3،903 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3،725 جنيه
سعر الذهب عيار 18 3،193 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2،483 جنيه
سعر الذهب عيار 12 2،129 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29،800 جنيه
سعر أونصة الذهب 132،392.70 جنيه
سعر كيلو الذهب 4،257،000 جنيه
كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.
أسعار الذهب اليوم

الوحدات السعر بالجنيه
سعر الذهب عيار 24 4،257 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3،903 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3،725 جنيه
سعر الذهب عيار 18 3،193 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2،483 جنيه
سعر الذهب عيار 12 2،129 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29،800 جنيه
سعر أونصة الذهب 132،392.70 جنيه
سعر كيلو الذهب 4،257،000 جنيه

سعر المصنعية والدمغة
كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
أسباب عدم استقرار أسعار الذهب
1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
2. قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
3. عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
4. محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
5. زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
 

عيار 21 الان أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 علامات الحمل 2024 في محافظة قنا سعر الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 سبائك الذهبBTC سبائك سبائك الذهب سبائك الذهبBTC سعر سعر سبائك الذهبBTC سعر سبائك الذهب سبائك الذهبBTC اليوم محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الذهب قنا ذهب قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

بحضور وزيرة البيئة ومحافظ قنا..جامعة جنوب الوادي تستضيف حوارًا مجتمعيًا حول التنمية المستدامة

نائب محافظ قنا يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة قنا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وزيرة البيئة تبدأ زيارتها لمحافظة قنا بتفقد المواقع الإنشائية لمصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحى بقوص بتكلفة مالية قدرها ٢٨٨ مليون جنيه

استبعاد مدير مدرسة بإدارة الوقف التعليمية

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 18-12-2024 في محافظة قنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 18-12-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 18-12-2024 في محافظة قنا

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 18-12-2024 في محافظة قنا

الأكثر قراءة

موعد مباراة فاركو وزد في الدوري المصري والقناة الناقلة

إيهاب توفيق عن أغنية "تترجى فيا": قصة حقيقية

الفنان القدير صلاح عبدالله يتصدر مؤشرات بحث جوجل

موسكو تتصدر مدن العالم في توفر الخدمات وجودة الحياة

نائب رئيس المخابرات الحربية السابق: الصراعات الداخلية أنهكت الجيوش العربية

طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر

أمين مركز «آفاق»: نتنياهو بجح ومش لاقي حد يقفله

موعد مباراة جيرونا وبلد الوليد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة