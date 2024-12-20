محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الرمد بحى شرق

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لمستشفي الرمد بالتعاون مع قسم طب وجراحة العيون بجامعة أسيوط تحت عنوان التطورات الحديثة في طب العيون تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

وحيث كرم محافظ أسيوط أطقم التمريض المتميزة بمديرية الصحة بالمحافظة في إطار دعم القطاع الصحي وتشجيع الكوادر الطبية مثمنًا الدور الهام والحيوي الذي يقوم به جيش مصر الأبيض من أطباء وتمريض في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين مما يجعلنا نفخر بهم وبما يقدمونه من عطاء غير محدود.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لتنمية المجتمع والبيئة والدكتور محمد سعد عبدالرحمن رئيس المؤتمر والمشرف العلمي لتطوير مستشفى الرمد، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية والدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية والدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة والدكتورة كريستين تادرس مدير مستشفي الرمد بحى شرق أسيوط، ومنسقين المؤتمر الدكتورة شيماء جمال نائب مدير المستشفى والدكتور محمد عاطف والدكتورة مريم نادي ولفيف من خبراء طب العيون وأطباء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة وهيئة التأمين الصحي.

وبدأت الجلسة الإفتتاحية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم أعقبها كلمات الحضور

وخلال كلمته أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بافتتاح هذا المؤتمر العلمي الهام، مؤكدًا حرصه الشديد على تكريم الأطباء وأطقم التمريض الذين أظهروا تميزًا في أداء واجباتهم وخدمة المواطنين منوهًا أن الكوادر الطبية هم خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الصحية، مشيدًا بجهودهم الإستثنائية قائلًا إن تفاني الأطباء وأطقم التمريض في تقديم أفضل رعاية صحية للمرضي يعكس صورة مشرقة عن التزامهم برسالتهم الإنسانية السامية

وأشار المحافظ إلى أهمية هذه المؤتمرات التى تساهم في تبادل الخبرات بين الأطباء والتعرف على كل جديد ومتطور في مجال الطب ويحقق أحد أهم الأهداف التي تسعى المحافظة دائمًا لتحقيقها من حيث التدريب وتبادل الخبرات للارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، لافتًا إلى التعاون والتناغم والتكامل بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة ومختلف الجامعات بأسيوط والذي امتد في المجالات العلمية والبحثية إلى خدمة المجتمع وتطويره وهو ما ألقى بأثره في تحسين مستوى الخدمات المجتمعية والصحية المقدمة للمواطنين.



وأشار الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أن هذا المؤتمر يعد مؤتمر تداخلي بين قسم جراحة العيون ومختلف التخصصات مؤكدًا على مواصلة التدريب والتعلم على مستوى الأبحاث، وذلك لرفع المستوى التعليمي للمستشفى موجهًا عميق شكره لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر والمباشر للقطاع الصحي في العموم ومستشفى الرمد على الأخص ومتابعته المستمرة لكافة تجهيزاتها من خلال جولاته الميدانية الدورية بالمستشفى ليتابع أعمال التطوير بها لافتًا إلى مشاركة أساتذة من جامعة أسيوط، وأخصائيين، واستشاريين من مستشفيات الصحة، وطب الأزهر، لإتاحة الفرصة للمناقشات العلمية بين شباب الأطباء، والمتخصصين.

وفيما رحب الدكتور محمد سعد عبدالرحمن رئيس المؤتمر بالحضور وأوضح أن المؤتمر يرسخ مبدأ التعاون والتداخل بين التخصصات المختلفة لأقسام العيون وغيرها من الأقسام مشيدًا بدعم محافظ أسيوط للمؤتمر وشكره على الإستجابة والمشاركة فى المؤتمر لافتًا إلى أن المؤتمر العلمي يؤكد على دور وزارة الصحة في توطيد الصلات بين أساتذة التخصص، والتعرف على كل ما هو جديد في مجال التخصص بهدف تطوير المهنة، ورفع مستوى منتسبي ذلك التخصص لمواكبة التطور على المستوى الإقليمي والدولي، موجهاَ الشكر لكافة القائمين والمشاركين في فاعليات المؤتمر.

وأكدت الدكتورة كريستين تادرس مدير المستشفي على حرص مستشفى الرمد على إقامة العديد من الندوات العلمية وورش العمل ومثل هذه المؤتمرات التي من شأنها تبادل الخبرات الطبية المختلفة وتحديث المعلومات لمواكبة العصر وكل ما هو حديث.

وفي نهاية الجلسة الإفتتاحية تم تقديم دروع وتكريم كل من اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط والدكتور محمد سعد عبدالرحمن رئيس المؤتمر والمشرف العلمي على مستشفى الرمد والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة والدكتور علاء حيالله نقيب الصيادلة والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية والدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية والدكتور عصام نبيل مدير الطب العلاجي والدكتورة كريستين تادرس مدير المستشفى والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة بمديرية الصحة بأسيوط وأفراد هيئة التمريض المتميزين