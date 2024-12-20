تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة لبحث سبل التعاون المشترك

إستقبل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة في إطار تعزيز التعاون بين المحافظة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وذلك لبحث سبل تعزيز حماية ودعم حقوق الطفل ودعم الجهود الوطنية للارتقاء بأوضاع الأسرة المصرية وتعزيز التنمية المستدامة تنفيذًا للمبادرات الرئاسية للعمل على بناء مستقبل مشرق للطفل المصري.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور نور أسامة عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة وصبري عثمان مدير خط نجدة الطفل ووحدات الحماية والدكتور ناصر مسلم مستشار المجلس ومنى مصطفى مدير التوثيق وهشام يسري العلاقات العامة بالمجلس وحسني رجب الطويل منسق فرع المجلس بأسيوط.

وحيث رحب محافظ أسيوط بزيارة الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة معربًا عن تقديره لهذه الزيارة وناقش العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالأمومة والطفولة، في إطار أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تقوم على الإستثمار في رأس المال البشري والإهتمام بالأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من عمر يوم وحتى 6 سنوات باعتبارها مرحلة الأساس لبناء وتشكيل وجدان الطفل، ومن 6 سنوات إلى 18 سنة بهدف تنمية مهاراتهم وبناء وعيهم مع ترسيخ مبادئ الإنتماء والهوية المصرية، وذلك بما يتفق مع الإطار الإستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر على إلتزام المحافظة بدعم كل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ورعاية شاملة للأطفال والأسر، بما في ذلك مكافحة العنف ضد الأطفال، تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتمكين المرأة والذي يعد من أولويات العمل التنموي بالمحافظة مشيرًا إلى أهمية توعية الأسر والأطفال بالمناطق الريفية والنائية، بهدف نشر الوعي بأهمية التعليم، والصحة الإنجابية، ومكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي.

وأعربت رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة عن تقديرها لجهود المحافظة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال والأسر، مشيرة إلى القانون رقم 182 لسنة 2023 بنقل تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية وما تضمنه القانون من تحديد مهام المجلس واختصاصاته وما يستلزم ذلك من إنشاء فروع بجميع المحافظات لتولي تنفيذ مهامه وأنشطته على المستوى المحلي وذلك في إطار تعزيز اللامركزية في مجال حماية الطفولة والأمومة وتحسين مستوى الخدمات وتقريبها من المواطنين وسرعة الإستجابة لاحتياجات الأطفال ومتطلباتهم مؤكدة إستعداد المجلس لتقديم الدعم الفني واللوجيستي لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف الكوادر المحلية لتعزيز الوعي بقضايا الطفولة مشيدة بهذا اللقاء، الذي يعكس حرص المحافظة على تعزيز الشراكات المؤسسية لتحقيق رؤية مصر 2030