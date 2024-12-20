موعد مباراة المصري المقبلة بالدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره الأهلي بالجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.

ويتصدر المصري المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 11نقطة بعد تعادله السلبي دون أهداف مع حرس الحدود بالجولة الخامسة من منافسات الدوري.

يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 8نقاط بعدما وتعادل سلبيا مع البنك الأهلي دون اهداف في لقاء الجولة الرابعة من الدوري.

موعد مباراة المصري ضد الأهلي

تقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 26ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الأهلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.